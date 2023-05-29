Мемориальную доску Булгакову в Киеве переименовали и облили краской
Теперь Булгаков, по версии Украины, — «выдающийся киевлянин».
Фото: Клипиницер Борис / ТАСС; 5-tv.ru
В Киеве закону об украинизации вновь подверглись выдающиеся советские авторы. Размещенную на фасаде музея на мемориальной доске в честь Михаила Булгакова слова «известный русский писатель» заменили на «выдающийся киевлянин». Администрация отметила, что такое решение было принято «по инициативе коллектива».
Однако местные жители, вероятно, не спешат причислять Булгакова к украинским культурным деятелям — монумент с изображением писателя тут же облили красной краской в знак протеста.
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