Мемориальную доску Булгакову в Киеве переименовали и облили краской

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Теперь Булгаков, по версии Украины, — «выдающийся киевлянин».

Мемориальную доску Булгакову в Киеве переименовали и облили краской

Фото: Клипиницер Борис / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

В Киеве закону об украинизации вновь подверглись выдающиеся советские авторы. Размещенную на фасаде музея на мемориальной доске в честь Михаила Булгакова слова «известный русский писатель» заменили на «выдающийся киевлянин». Администрация отметила, что такое решение было принято «по инициативе коллектива».

Однако местные жители, вероятно, не спешат причислять Булгакова к украинским культурным деятелям — монумент с изображением писателя тут же облили красной краской в знак протеста.

Тема:
Украинский кризис
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