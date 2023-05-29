Получат по 100 тысяч: как в России стимулируют школьников на ЕГЭ
Власти Якутии дадут местным школьникам по 100 тысяч рублей за 100 баллов на ЕГЭ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Результаты экзамена должны появиться 16 июня.
В России 29 мая писали ЕГЭ по русскому языку — этот экзамен стал самым массовым, знания проверяли более 600 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет.
Русский и математика — обязательные для сдачи предметы, без них не выдадут аттестат за 11-й класс. По русскому языку нужно набрать минимум 24 балла, для аттестата с отличием — не менее 70.
В Петербурге ЕГЭ писали сегодня более 35 тысяч человек. Власти Якутии решили простимулировать выпускников к хорошим результатам: всем кто получит 100 баллов, дадут по 100 тысяч рублей.
Результаты экзамена должны появиться 16 июня. Увидеть их можно будет на официальном портале ЕГЭ, «Госуслугах» или в школе.
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