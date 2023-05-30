Нет смысла переплачивать: как выбрать между брекетами и элайнерами

Взглядом на ситуацию поделилась ортодонт.

Для исправления формы зубов стоматологи используют два вида конструкций: элайнеры и брекеты. Врач-ортодонт Анна Еникеева рассказала изданию «Страсти» о плюсах и минусах каждого метода.

Брекеты

Брекет-системы состоят из небольших замочков, соединенных дугой. Они не снимаются до конца лечения и требуют чистки после каждого приема пищи.

С помощью брекетов можно исправить скученность зубов, вернуть им ровное положение, развернуть некоторые из них и убрать промежутки в зубном ряду.

Плюсы брекет-систем: помогают даже в самых сложных случаях. Подходят и взрослым, и детям.

Минусы: невозможно снять, портят внешний вид пациента и дикцию, могут травмировать слизистую, требуют соблюдения особой диеты.

Брекеты могут выровнять зубы даже в самых запущенных случаях. Фото: www.globallookpress.com / www.globallookpress.com

Элайнеры

Это более удобный и комфортный аналог брекет-систем — прозрачные конструкции из пластика надеваются на зубы, обхватывая их со всех сторон. Для приема пищи их можно снимать.

Плюсы: прозрачные конструкции практически незаметны на зубах и не заставляют стесняться. Они комфортны в использовании, их можно носить 22 часа в сутки и снимать для еды, также не требуется строгая гигиена и практически не нарушается дикция.

Минусы: не подходят для сложных случаев, противопоказаны детям младше семи лет, можно забыть надеть.

Элайнеры не так бросаются в глаза, как брекеты, но подойдут не всем. Фото: www.globallookpress.com / Â°ts via www.imago-images.de

А что по цене?

Существенной разницы по стоимости между элайнерами и брекетами нет, рассказала Еникеева. Иногда элайнеры оказываются дешевле, но каждый случай индивидуален: особенно если смотреть на страну-производителя.

«Если говорить об импортных каппах, то зачастую пациентам нет смысла переплачивать за бренд, поскольку бюджетные отечественные производители решают проблемы ничуть не хуже», — заверила ортодонт.

Таким образом, если речь идет о незначительных нарушениях, разумнее ставить элайнеры. В более сложных ситуациях лучше остановить выбор на брекетах. При этом нельзя принимать решение самостоятельно: лучше в этом вопросе довериться проверенному стоматологу.

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