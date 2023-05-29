Токаев ответил на приглашение Лукашенко вступить в Союзное государство

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 102 0

Казахстанский лидер довольствуется успешным участием в Евразийском экономическом союзе и считает, что Астана не нуждается в присоединении к еще одному интеграционному объединению.

Токаев ответил на приглашение Лукашенко вступить в Союзное государство

Фото: Reuters / SPUTNIK

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на приглашение главы Белоруссии Александра Лукашенко примкнуть к Союзному государству. Он назвал предложение белорусского коллеги шуткой, передает агентство РИА Новости.

Лукашенко в интервью для программы одного из федеральных каналов ранее заявил, что Казахстан и другие страны могли бы выстраивать тесное взаимодействие, подобное российско-белорусским отношениям. Он отметил, что Казахстан при желании мог бы стать участником Союзного государства РФ и Белоруссии, и тогда ядерное оружие будет «одно на всех»

«Я по достоинству оценил его шутку», — прокомментировал Токаев слова белорусского коллеги.

По его словам, Казахстан не нуждается в присоединении к Союзному государству. Токаев считает, что Астана успешно взаимодействует со странами в рамках других интеграций — например, ЕАЭС.

Токаев также отреагировал на фразу Лукашенко о ядерном оружии. Он отметил, что Казахстан является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Также страна присоединилась к соглашению о запрете испытаний ядерного оружия и не обирается нарушать обязательства документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко призвал волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

15:12
«ВПК пополняет запасы»: останется ли Запад без оборонного вооружения
15:05
Лавров: ВС РФ ответят на планы Дании и Нидерландов обучать пилотов ВСУ на F-16
14:55
Возглавит парад: танк Т-70 времен ВОВ из Мелитополя восстановят в Петербурге
14:38
В «Сколково» сообщили об утечке части фонда в результате хакерской атаки
14:34
«Зреет большой взрыв»: Лавров оценил ситуацию между Сербией и Косово
14:29
Суд вынес приговор мошенникам за вымогательство денег у Тины Канделаки и ее мужа

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
«Не выходи замуж за первого мужа»: Алла Довлатова об ошибках юности
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023