Токаев ответил на приглашение Лукашенко вступить в Союзное государство
Казахстанский лидер довольствуется успешным участием в Евразийском экономическом союзе и считает, что Астана не нуждается в присоединении к еще одному интеграционному объединению.
Фото: Reuters / SPUTNIK
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на приглашение главы Белоруссии Александра Лукашенко примкнуть к Союзному государству. Он назвал предложение белорусского коллеги шуткой, передает агентство РИА Новости.
Лукашенко в интервью для программы одного из федеральных каналов ранее заявил, что Казахстан и другие страны могли бы выстраивать тесное взаимодействие, подобное российско-белорусским отношениям. Он отметил, что Казахстан при желании мог бы стать участником Союзного государства РФ и Белоруссии, и тогда ядерное оружие будет «одно на всех»
«Я по достоинству оценил его шутку», — прокомментировал Токаев слова белорусского коллеги.
По его словам, Казахстан не нуждается в присоединении к Союзному государству. Токаев считает, что Астана успешно взаимодействует со странами в рамках других интеграций — например, ЕАЭС.
Токаев также отреагировал на фразу Лукашенко о ядерном оружии. Он отметил, что Казахстан является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Также страна присоединилась к соглашению о запрете испытаний ядерного оружия и не обирается нарушать обязательства документов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко призвал волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии.
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