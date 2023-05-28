Лукашенко призвал волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Белорусский лидер заявил, что вооружений «хватит на всех».

Лукашенко призвал волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех, кто переживает о ядерном оружии, вступать в союз Москвы и Минска, так как там его «хватит на всех».

Так он отреагировал на слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который ранее заявил, что уровень интеграции России и Белоруссии настолько высок, что даже ядерное оружие у них «одно на двоих».

«Если кто-то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но, если вдруг, — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией», — сказал Лукашенко в программе на федеральном канале.

На днях белорусский лидер сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. При этом Лукашенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина, принявшего решение разместить тактическое ядерное оружие на территории республики.

До этого Путин, комментируя договор Москвы и Минска, подчеркнул, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а размещает его на территории республики. По словам российского лидера, это то, чем занимались США на протяжении последних десятилетий. На фоне действий Вашингтона Москва решила принять аналогичные меры, пояснил Путин.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение аналитиков китайского издания Sohu, которые считают, что союз России и Белоруссии в рамках размещения ядерного оружия может составить серьезную конкуренцию НАТО.

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