Следствие просит оставить Дарью Трепову* под стражей до сентября

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Следователи продолжают проводить расследование теракта, в котором погиб военкор Татарский.

Следствие просит оставить Дарью Трепову* под стражей до сентября

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Следствие просит продлить меру пресечения в виде заключения под стражу Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Петербурге. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Следователи продолжают работу с обвиняемой, чтобы установить все обстоятельства теракта. ФСБ уже установила одного из фигурантов теракта в Петербурге — это Юрий Денисов, который курировал Трепову при подготовке преступления. Так, по заданию спецслужб Украины Денисов прибыл в Москву в феврале текущего года ради сбора информации о Владлене Татарском.

По версии следствия, именно Трепова пришла на творческую встречу военкора Владлена Татарского и вручила ему статуэтку, в которой была заложена бомба. В результате взрыва военкор скончался на месте происшествия, ранения получили около 40 человек. Уголовное дело переквалифицировано на статью «Теракт».

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, убийство военкора Владлена Татарского было спланировано спецслужбами Украины.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
17 мая
Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
16 мая
«Террористы»: Захарова ответила на заявление Буданова о деятельности ГУР в России
16 мая
«За нами — правда»: Олег Рой высказался о русофобии на Западе
16 мая
Глава ГУР Украины подтвердил причастность Киева к терактам в России
14 мая
Вечер памяти военкора Татарского прошел в ресторане, где он погиб
28 апр
Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов
24 апр
Мосгорсуд подтвердил арест Дарьи Треповой
24 апр
Обвиняемая в убийстве Владлена Татарского заявила, что сожалеет о содеянном
19 апр
Взрывной подарок: российские политологи получили подозрительные статуэтки
17 апр
Запутывала следы: Трепова после теракта нарезала круги по Петербургу и сменила три машины
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

15:12
«ВПК пополняет запасы»: останется ли Запад без оборонного вооружения
15:05
Лавров: ВС РФ ответят на планы Дании и Нидерландов обучать пилотов ВСУ на F-16
14:55
Возглавит парад: танк Т-70 времен ВОВ из Мелитополя восстановят в Петербурге
14:38
В «Сколково» сообщили об утечке части фонда в результате хакерской атаки
14:34
«Зреет большой взрыв»: Лавров оценил ситуацию между Сербией и Косово
14:29
Суд вынес приговор мошенникам за вымогательство денег у Тины Канделаки и ее мужа

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
«Не выходи замуж за первого мужа»: Алла Довлатова об ошибках юности
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2