«Мы будем одни»: в Грузии отрицают возможность конфликта с Россией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Спикер парламента Папуашвили: Грузия останется одна в случае конфликта с Россией

«Мы будем одни»: в Грузии отрицают возможность конфликта с Россией

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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В Тбилиси четко обозначили причину, из-за которой грузинская сторона не поддерживает антироссийские санкции.

Грузия избегает обострения отношений с Россией и не присоединяется к проводимой Западом санкционной политике из-за страха остаться одной, без поддержки на мировой арене. Спикер парламента страны Шалва Папуашвили считает, что в случае конфликта Москвы и Тбилиси никто не поддержит Грузию и не начнет воевать на ее стороне.

«Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него», — поделился своими наблюдениями Папуашвили в беседе с изданием Kviris Palitra.

Спикер грузинского парламента обратил внимание на то, что помощь Запада в контексте противостояния Москвы и Киева практически неощутима. По его словам, США и их союзники могут помочь ВСУ лишь поставками оружия, однако на поле боя проливается кровь украинского народа.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе в беседе с журналистами назвал введение Грузией антироссийских санкций «харакири», которое навредило бы не только национальным интересам страны, но и населению, в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол Филиппин оценил возможность введения санкций против России.

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