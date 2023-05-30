Без стресса и волнения: какие витамины стоит пропить перед важными экзаменами

|
Рита Миронова
Рита Миронова 26 0

Нутрициолог Государева посоветовала принимать Омега-3 для улучшения памяти перед важными экзаменами

Без стресса и волнения: какие витамины стоит пропить перед важными экзаменами

Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ЕГЭ

Как не сойти с ума от тревоги и страха перед важным событием?

Прием нужных витаминов перед сдачей экзаменов может существенно облегчить работу и не сойти с ума от тревоги. Нутрициолог Анна Государева посоветовала школьникам и студентам незадолго до аттестации начать прием Омега-3 и коэнзима Q10.

Так, Омега-3 помогает справиться с перевозбуждением и напряжением. А коэнзим Q10 — лучший помощник в получении энергии. Кроме того, от нервного напряжения можно избавиться с помощью курса ванн с магниевой солью, которую можно приобрести в аптеке.

«Ванны с высоким содержанием сульфата магния расслабляют тело, выводят токсины, способствуют крепкому сну», — отметила Государева в беседе с изданием Газета.ру.

Принципиально важно уделять достаточное время сну — не менее семи-восьми часов в сутки. Также необходимо по возможности добавлять в свой рацион питания продукты с высоким содержанием витаминов группы В и магния. Например, грецкие орехи, морковь, капусту, помидоры, клубнику, черешню и цитрусовые.

Витамины группы В, содержащиеся в указанных продуктах, помогут поддерживать здоровье нервной системы. А продукты с высоким содержанием магния будут способствовать качественному сну.

Ранее специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин рассказал 5-tv.ru, как правильно готовиться к экзаменам.

Тема:
ЕГЭ
29 мая
Получат по 100 тысяч: как в России стимулируют школьников на ЕГЭ
28 мая
«Не психуйте»: Виктория Макарская дала советы матерям, чьи дети сдают ЕГЭ
28 мая
Тихо, идет экзамен: российские выпускники начали сдавать ЕГЭ
26 мая
В России стартует основная волна сдачи ЕГЭ
25 мая
В материалы ЕГЭ по географии будут включены новые регионы России
22 мая
Совсем взрослые: в российских школах звенят последние звонки
22 мая
Готовимся к экзаменам правильно, или Чем вредна школьная зубрежка
16 мая
В Рособрнадзоре прокомментировали возможный перевод ЕГЭ в компьютерный формат
16 апр
В ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации
17 мар
«Вопрос времени»: депутат ГД РФ раскрыла, что будет в случае отмены ЕГЭ
+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

7:48
Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА
7:36
Собянин сообщил об атаке БПЛА в Москве
7:35
«Это все не по мне»: почему 59-летняя Наталия Гулькина разочаровалась в любви
7:23
Очевидцы рассказали о взрыве в Новой Москве: «Был такой хлопок мощный»
7:17
Без стресса и волнения: какие витамины стоит пропить перед важными экзаменами
7:03
В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023