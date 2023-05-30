Без стресса и волнения: какие витамины стоит пропить перед важными экзаменами

Нутрициолог Государева посоветовала принимать Омега-3 для улучшения памяти перед важными экзаменами
Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov
Как не сойти с ума от тревоги и страха перед важным событием?
Прием нужных витаминов перед сдачей экзаменов может существенно облегчить работу и не сойти с ума от тревоги. Нутрициолог Анна Государева посоветовала школьникам и студентам незадолго до аттестации начать прием Омега-3 и коэнзима Q10.
Так, Омега-3 помогает справиться с перевозбуждением и напряжением. А коэнзим Q10 — лучший помощник в получении энергии. Кроме того, от нервного напряжения можно избавиться с помощью курса ванн с магниевой солью, которую можно приобрести в аптеке.
«Ванны с высоким содержанием сульфата магния расслабляют тело, выводят токсины, способствуют крепкому сну», — отметила Государева в беседе с изданием Газета.ру.
Принципиально важно уделять достаточное время сну — не менее семи-восьми часов в сутки. Также необходимо по возможности добавлять в свой рацион питания продукты с высоким содержанием витаминов группы В и магния. Например, грецкие орехи, морковь, капусту, помидоры, клубнику, черешню и цитрусовые.
Витамины группы В, содержащиеся в указанных продуктах, помогут поддерживать здоровье нервной системы. А продукты с высоким содержанием магния будут способствовать качественному сну.
Ранее специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин рассказал 5-tv.ru, как правильно готовиться к экзаменам.
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