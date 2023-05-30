В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

В настоящее время за жизнь школьника борются врачи.

В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

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В Саратове 15-летний подросток попал в реанимацию после того, как покурил вейп в компании друзей. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Головокружение, потеря сознания, кровавая пенистая мокрота изо рта — дальнейшие события, которые развернулись на глазах очевидцев», — указал Костин в своем Telegram-канале.

В настоящее время медики борются за жизнь школьника. У молодого человека уже дважды отказывало сердце, диагностирован отек легких.

«Сейчас за ребенка дышит аппарат, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментозно», — добавил Костин.

В прошлом году в Подмосковье произошла более трагичная история. В Электрогорске восьмиклассник затянулся электронной сигаретой, после чего мгновенно почувствовал себя плохо и скончался еще до приезда медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отучить подростка курить электронные сигареты.

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