Дава решил стать актером: «Очень интересно, что из этого получится!»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 2 037 0

Блогер Давид Манукян начал активно развивать актерскую карьеру

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Популярный блогер заявил, что уже получил главную роль в полном метре, съемки начнутся этим летом.

Блогер и певец Давид Манукян — теперь звезда кино. За кулисами XII ежегодной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая состоялась в «Крокус Сити Холле», он рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что уже попробовал себя в качестве актера и готов дальше развиваться в этом амплуа.

«Это новое направление для меня, которое мне очень интересно. Очень интересно, что из этого получится. За это лето мне нужно сняться в главной роли в фильме, в сериале и еще в одном сериале. И сейчас еще один сериал выйдет, Сарик Андреасян снимал, очень классный будет для меня опыт», — поделился Дава.

Артист ни на секунду не останавливается в творческих поисках. Он добился немалых высот в спортивных бальных танцах еще в юности, став популярным, принял участие в телешоу «Танцы со звездами». Манукян был (и остается) рэпером, телеведущим, блогером — большим затейником, между прочим. Он регулярно устраивает грандиозные сюрпризы для фанатов и придумывает хит-коллаборации.

В прошлом исполнителя связывали романтические отношения с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Пара со скандалом распалась, Ольга покинула реалити-шоу «Дом-2», которое сделало ее звездой. Примечательно, что в том же году (2021-м) ее место занял бывший возлюбленный. Теперь публика с нетерпением ждет его дебюта на большом экране!

Ранее 5-tv.ru выяснял, с кем сейчас встречается Давид Манукян и почему блогер Карина Кросс провела из-за него 15 суток в изоляторе.

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