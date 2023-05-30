Новое обострение ситуации в Косово. Главное

Накануне президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за происходящего в регионе.

С экстренным обращением к нации накануне поздно вечером выступил президент Сербии Александр Вучич, а уже сегодня он собирается встретиться с послами России и Китая. А все из-за столкновений в Косово, где пострадали более пятидесяти этнических сербов. Власти непризнанной республики кинули на людей полицейский спецназ и бронетехнику, но даже этого им показалось мало. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Сергея Петрова.

Это погранпереход между Сербией и Косово. Здесь, по всей границе, сербская армия расположилась в режиме максимальной готовности. К местам волнений стягиваются дополнительные подразделения косовского спецназа с бронетехникой, а также силы НАТО. Готовятся к еще большим протестам на севере самопровозглашенной республики.

Сотни вооруженных силовиков против мирного населения в самопровозглашенной республике Косово. Экстренная пресс-конференция в Белграде: президент Вучич выступил с обращением к нации. Сказал: новое обострение в Косово было организовано и срежиссировано лично премьер-министром непризнанного государства, Альбином Ккрти, который сознательно решил разжечь войну.

«В последние три дня даже политически неграмотный человек мог понять, что все, что происходит, началось из-за стремления Курти к большому конфликту между сербами и НАТО. У него одно желание, сделать так, чтобы во всём регионе лилась кровь», — сказал Вучич.

Вучич призвал сербское население Косово не поддаваться на провокации. Призвал международное сообщество, я цитирую, «привести лидера Косова в чувство». И пообещал что Сербия сделает все возможное, чтобы не допустить убийства своих людей.

Косовский спецназ уже применил сегодня оружие против протестующих. В списке пострадавших уже более пятидесяти сербов. Акции в четырех сербских муниципалитетах начались, когда Приштина решила поменять там руководство. А когда жители возмутились — отправили разгонять людей спецназ, которому почему-то помогали так называемые миротворческие силы НАТО.

НАТОвцам сегодня тоже досталось, не спасли бронежилеты и пластиковые щиты, многие уже не смогли подняться без посторонней помощи.

«У сербов нет проблем с албанцами, у нас проблемы с режимом Альбина Курти, который делает все, чтобы устроить тут хаос, для сербов, албанцев, вообще для всех. Он просто хочет стать кем-то вроде Зеленского, и он не остановится ни перед чем. Вот почему он отправил против нас спецназ», — говорил сербский политик Игорь Симич.

«Косово — сердце Сербии! Остановите насилие» — такое послание оставил сербский теннисист Новак Джокович после очередной победы в первом круге Ролан Гаррос. В соцсетях его уже призывали дисквалифицировать. Он говорит, что оправдываться не будет.

В Косово столкновения прекратились, но вряд ли надолго. В регионе слишком много вооруженных косовских и НАТОвских военных, а также разгневанных сербов.