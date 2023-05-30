СК РФ расследует факты падения БПЛА в Москве

Все лица, причастные к преступлению, устанавливаются.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru
Факты падения беспилотных летальных аппаратов на здания в Москве будут расследовать в Следственном комитете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На данный момент известно, что в результате падения БПЛА несколько зданий столицы получили незначительные повреждения. Более того, ряд дронов был сбит силами российской ПВО еще на подлете к Москве.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве также работают на месте происшествия.
Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Рано утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.
Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как работают сейчас аэропорты Москвы.
- 30 мая
- Рогозин: для атаки на Москву использовались неизвестные до этого дроны
- 30 мая
- Стало известно количество пострадавших при атаке БПЛА на Москву
- 30 мая
- Появилось видео с беспилотниками, атаковавшими жилые дома в Москве
- 30 мая
- Все части найденных беспилотников в Москве отправят на экспертизу
- 30 мая
- Большая часть БПЛА была сбита еще на подлете к Москве
- 30 мая
- Минобороны РФ сообщило подробности об атаке дронов по Москве
- 30 мая
- Аэропорты Москвы работают в штатном режиме
- 30 мая
- Собянин заявил об отсутствии серьезно пострадавших при атаке БПЛА в Москве
- 30 мая
- Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА
- 30 мая
- Собянин сообщил об атаке БПЛА в Москве
Читайте также
76%
0.09 85.90
-0.02
Нашли ошибку?