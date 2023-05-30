Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Росавиация: все аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Фото: www.globallookpress.com / Victor Dmitriev

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Вся работа проходит без особенностей.

Аэропорты Москвы и Московской области работают в штатном режиме. Об этом сообщает Росавиация.

«В настоящее время аэропортовые службы и авиадиспетчеры осуществляют работу «без особенностей», — говорится в сообщении.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что при атаке БПЛА в Москве серьезно пострадавшие отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Собянин заявил об отсутствии серьезно пострадавших при атаке БПЛА в Москве.

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