Все части найденных беспилотников в Москве отправят на экспертизу

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 801 0

Утром 30 мая в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Серьезно пострадавших нет.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Обломки всех беспилотников, найденных в Москве, отправят на экспертизу. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с территории одного из домов на Ленинском проспекте, где утром произошла атака. Специалисты изучают беспилотник на месте, после чего разберут и отправят детали на экспертизу.

Утром в нескольких районах города зафиксировали атаку дронов неизвестного происхождения. Мэр Сергей Собянин сообщил, что после инцидента два человека обратились за помощью в больницу, но серьезно пострадавших среди населения нет.

Также беспилотники обнаружены в Подмосковье — там несерьезные повреждения получили несколько зданий. Все звуки взрывов, которые могли слышать местные жители, — работа российской системы ПВО.

«Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ расследует факты падения БПЛА в Москве.

Тема:
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