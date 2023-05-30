«Это акт бессилия Киева»: сенатор Цеков прокомментировал атаку дронов на Москву
Сенатор Цеков назвал атаку дронов на Москву актом терроризма со стороны Киева
Фото, видео: 5-tv.ru; www.globallookpress.com / Federation Council of Russia
Террористические действия властей Украины бессмысленны.
Утренняя атака беспилотников на Москву — это акт терроризма со стороны киевского режима, совершенный от бессилия и стремления к эскалации конфликта. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.
«Это, конечно, можно назвать актом терроризма. Все эти угрозы Буданова (Кирилл Буданов — глава Главного разведывательного управления Украины — Прим. ред.) демонстрируют бессилие. Если бы они наносили удары по военным объектам, то где-то их действия были бы осмысленными. В данном случае — террористы, от бессилия. Они в данном случае терроризируют гражданское население от бессилия, от нежелания остановить боевые действия на Украине», — заявил сенатор.
Утром 30 мая в нескольких районах Москвы произошла атака беспилотников. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.
По информации источника 5-tv.ru, в результате атаки дронов несколько зданий были незначительно повреждены, женщина 36 лет получила ранения стеклами и поверхностную травму головы. Ей была оказана необходимая помощь.
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