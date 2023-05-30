Стало известно количество пострадавших при атаке БПЛА на Москву

Собянин: после атаки дронов на Москву два человека обратились к медикам
Фото: 5-tv.ru
Серьезно никто не пострадал.
Несколько человек обратились за медицинской помощью после падения беспилотных летательных аппаратов в Москве. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, никто при этом серьезно не пострадал.
«Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», — написал Собянин.
Также, по информации источника 5-tv.ru, женщина 36 лет получила ранения стеклами и поверхностную травму головы. Ей была оказана необходимая помощь.
Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.
Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как большая часть БПЛА была сбита еще на подлете к Москве.
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