Стало известно количество пострадавших при атаке БПЛА на Москву

Серьезно никто не пострадал.

Несколько человек обратились за медицинской помощью после падения беспилотных летательных аппаратов в Москве. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, никто при этом серьезно не пострадал.

«Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», — написал Собянин.

Также, по информации источника 5-tv.ru, женщина 36 лет получила ранения стеклами и поверхностную травму головы. Ей была оказана необходимая помощь.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как большая часть БПЛА была сбита еще на подлете к Москве.