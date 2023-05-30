В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 89 0

Какие объекты были поражены за прошедшие сутки?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вооруженными Силами Российской Федерации за прошедшие сутки были нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Там, под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены», — говорит Конашенков.

Также стало известно о том, что за сутки было ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ нанесли удар по базам ВСУ.

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