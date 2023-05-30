ВС РФ нанесли удар по базам ВСУ, где под руководством западных спецслужб готовились теракты

В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации были нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

Все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении ведомства.