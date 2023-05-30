ВС РФ нанесли удар по базам ВСУ, где под руководством западных спецслужб готовились теракты
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Удар авиации достиг своих целей, все объекты были поражены.
Срочная новость
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / LaTerr; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации были нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.
Все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении ведомства.
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