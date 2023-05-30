Путин прокомментировал работу ПВО во время атаки беспилотников на Москву

Для уплотнения системы ПВО в Москве будет сделано все необходимое.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала штатно во время атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье. Об этом заявил президент России Владимир Путин в кулуарах встречи с представителями креативной сферы в центре «Зотов» на Ходынке в Москве.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать», — сказал Путин.

Также он добавил, что для уплотнения системы ПВО в Москве будет сделано все необходимое.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жители Подмосковья могли слышать звуки взрывов — это работали системы противовоздушной обороны.

Ситуация после атаки находится на контроле властей Москвы, Генпрокуратуры. Факты падения беспилотных летальных аппаратов на здания в Москве расследуют в Следственном комитете.

Всего от атаки дронов пострадало два человека. Их ранения незначительны. Пострадавшим уже оказана медицинская помощь.

Также пострадали исключительно мирные объекты — жилые многоэтажки. Мэрия Москвы поручила оперативно устранить последствия атаки беспилотников.

Накануне, после того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главной цели атаки беспилотников на Москву.