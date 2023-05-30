Названа главная цель атаки украинских дронов в Москве

Зачем киевский режим осуществил эту террористическую акцию?

Целью атак беспилотников в Москве были объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в утреннией атаке на столицу участвовали восемь БПЛА самолетного типа и все они были поражены средствами ПВО.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам», — говорит Шойгу.

Он также добавил, что три беспилотника, долетевшие до Москвы, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. А еще пять были сбиты над Московской областью с помощью ЗРК «Панцирь».

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жители Подмосковья могли слышать звуки взрывов — это работали системы противовоздушной обороны.

Ситуация после атаки находится на контроле властей Москвы, Генпрокуратуры. Факты падения беспилотных летальных аппаратов на здания в Москве расследуют в Следственном комитете.

Всего от атаки дронов пострадало два человека. Их ранения незначительны. Пострадавшим уже оказана медицинская помощь.

Также пострадали исключительно мирные объекты — жилые многоэтажки. Мэрия Москвы поручила оперативно устранить последствия атаки беспилотников.

Накануне, после того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле атаку БПЛА на Москву назвали ответом на удары по объекту на Украине.