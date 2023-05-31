Протесты не утихают: что происходит в Косово на фоне новой эскалации

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Удастся ли урегулировать ситуацию в регионе? И как будет действовать Запад?

Фото, видео: Reuters / Ognen Teofilovski; 5-tv.ru

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отменяет запланированную поездку в Словакию. Вместо этого посетит сербские подразделения на административной границе самопровозглашенной республики Косово. Там новое обострение.

В районы компактного проживания сербов стянут косовский спецназ, а также силы НАТО. И сегодня же командование альянса распорядилось отправить в Косово дополнительный батальон. Из Сербии с репортажем наш специальный корреспондент Семен Еремин.

Президент Вучич сегодня говорил с послами «пятерки» — США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Вот так внепланово и оперативно собрать глав пяти иностранных диппредставительств — это серьезно. И, наверняка, всем участникам пришлось сильно изменить рабочий график. Сразу после отдельный разговор с российским послом. В диалоге с Александром Боцаном-Харченко прозвучит: «Сербия будет стараться сохранить мир и стабильность в регионе».

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Сербы четырех северных муниципалитетов Косово и Метохии бьются с албанским спецназом, который вероломно захватил здания мэрий в райцентрах. После того как сербское большинство населения отказалось от участия в выборах. Албанцы голосовали сами и теперь навязывают власть. И по сути — даже не свою.

«Очень часто албанские политики говорят, что Сербия — долгая рука РФ на Балканах. Что политика Белграда на самом деле политика Москвы. Этими словами они попробуют получить большую поддержку Запада», — рассказывает бывший депутат народной Скупщины Сербии Милош Банджур.

На стороне захватчиков администраций выступили международные силы KFOR. И словом — глава евродипломатии Жозеп Баррель, например.

«Мы как ЕС выражаем твердую поддержку контингента НАТО, KFOR в исполнении его обязанностей в интересах мира и стабильности в Косово», — сказал он.

Вучич же призывает страны Запада отозвать навязываемых силой албанских мэров и отвести полицейский спецназ из северных регионов. Вместо этого миссия KFOR заявила о наращивании группировки в четырех проблемных муниципалитетах.

«Мы решили дополнительно направить 700 человек из оперативного резерва для балканского региона. Также еще один баатальон будет приведен в состояние повышенной готовности», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Вашингтон все-таки потребовал вывести косовскую полицию из Косово и Метохии. Об этом заявил посол США. Он назвал действия косовского спецназа провокацией. По словам диплома, США потеряли энтузиазм по продвижению Косова на евроатлантическом пути.

Тема:
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