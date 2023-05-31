МВД: разыскиваются трое украинских генералов

Замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, замначальника генштаба ВСУ Александра Локоту и заместитель командующего сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко обвиняются в гибели более 500 мирных жителей Донбасса. Информация об преступлениях киевских офицеров появилась в базе розыска МВД России.

Генералов украинской армии разыскивают согласно статье УК РФ. Это указано в карточках. Статьи, по которым разыскивают украинских военачальников, не разглашаются.

Это далеко не первый раз, когда росийские силовики объявляют в розыск генералов ВСУ. Недавно этот список пополнился главнокомандующим украинских сил Валерием Залужным и командующий Сухопутными войсками Украины Александром Сырским.

Еще в начале мая председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство заочно предъявило обвинения Колеснику, Локоте и Грищенко за координацию военной агрессии против мирных жителей Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного, который таинственно исчез.