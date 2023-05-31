МВД: разыскиваются трое украинских генералов
Их поиски ведутся по статье УК РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Колесника, замначальника генштаба ВСУ Александра Локоту и заместитель командующего сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко обвиняются в гибели более 500 мирных жителей Донбасса. Информация об преступлениях киевских офицеров появилась в базе розыска МВД России.
Генералов украинской армии разыскивают согласно статье УК РФ. Это указано в карточках. Статьи, по которым разыскивают украинских военачальников, не разглашаются.
Это далеко не первый раз, когда росийские силовики объявляют в розыск генералов ВСУ. Недавно этот список пополнился главнокомандующим украинских сил Валерием Залужным и командующий Сухопутными войсками Украины Александром Сырским.
Еще в начале мая председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство заочно предъявило обвинения Колеснику, Локоте и Грищенко за координацию военной агрессии против мирных жителей Донбасса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного, который таинственно исчез.
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