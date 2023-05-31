«Привлекает состоятельных мужчин шпагатами»: как на самом деле зарабатывает Волочкова

Знаменитость признавалась, что в месяц тратит не меньше одного миллиона рублей.

Балерина Анастасия Волочкова уже не блистает на большой сцене, но живет в особняке и регулярно летает на Мальдивы. Как она продолжает зарабатывать на жизнь, узнало издание KP.RU.

«У меня расходная часть не меньше миллиона рублей в месяц. Только „коммуналка“ за загородный дом — 60 тысяч рублей в месяц, потом еще две квартиры в Питере. Плюс зарплата моей команде: директору, пиарщику, танцорам. Еще домработнице плачу 70 тысяч рублей в месяц и столько же ее мужу, который тоже помогает мне по дому», — признавалась танцовщица.

Нажитое имущество звезды (без учета автомобиля Mercedes стоимостью 13 миллионов рублей), по разным оценкам, оценивается в 244 миллиона рублей. И сюда, как уточняется, не включены личные повседневные траты балерины.

Анастасия Волочкова на фоне своего особняка. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Откуда средства на большие запросы?

Продюсер и руководитель компании «РУ. КОНЦЕРТ» Евгений Морозов назвал ошибочным мнение о том, что Волочкова зарабатывает на выступлениях в спектакле «Балерина в зазеркалье цирка». Этот проект, по его мнению, является совсем нерентабельным.

«Настя никогда не была кассовой артисткой, билеты на нее не покупали ни тогда, ни сейчас. Даже на новый спектакль „Балерина в зазеркалье цирка“ билеты раздаются бесплатно. Настя этого не скрывает, она сама порой распространяет эти билеты в своих соцсетях», — отмечает эксперт.

Но даже такие маленькие проекты требуют вложений: Морозов считает, что для их проведения балерина привлекает региональных спонсоров. В молодости она постоянно находилась в компании олигархов, а сейчас живет благодаря инвестициям «регионалов», считает он.

«А там народ не такой избалованный, как в Москве. Зажиточным мужчинам лет 50-60 интересно пообщаться с королевой шпагатов. Она для них, как НЛО. Надо отдать должное Волочковой: она умеет проводить переговоры с миллиардерами. Например, слышал, что артистка не раз соглашалась поужинать со спонсорами своих спектаклей», — заявил продюсер.

Хотя сама артистка совсем не скрывает, что модную иномарку ей подарил миллионер по имени Султанбек. За ужин с ним она, по слухам, получила немаленькие деньги.

Знаменитость никогда не была обделена вниманием мужчин. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Морозов подчеркивает, что у звезды нет огромной коллекции брендовых сумок и бриллиантов. Однако у нее есть множество личного персонала, а также различные объекты недвижимости.

Выгодные романы

В звездных кругах ходят слухи, что балерина иногда соглашается на пиар-романы. Например, на премии RU.TV она появилась с молодым певцом Никитой Keaton.

Тогда знаменитости не смогли внятно ответить на вопрос журналистов о том, где они познакомились. Похожая ситуация была и с миллионером Олегом Шадским, который спонсировал ее спектакль «Балерина в зазеркалье цирка».

Раньше Волочкова зарабатывала и в социальных сетях, но сейчас ее доходы с одного поста, по оценкам, составляют до 100 тысяч рублей. Иногда танцовщица снимается в скандальных шоу, но и там зарабатывает не так много, утверждает продюсер.

«Она привлекает состоятельных мужчин своими шпагатами. Пока артистка стройна и внешне привлекательна, она будет жить безбедно», — считает Морозов.

Анастасия Волочкова считается королевой шпагатов. Свое мастерство она демонстрирует миру в соцсетях ежедневно. Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова научила Леру Кудрявцеву спать с мужчинами в одной кровати.