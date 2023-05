«Спектр эмоций»: за что ругают и хвалят новую «Русалочку»

Самые интересные отзывы о ремейке классической сказки от Disney.

В мае в мировой прокат вышла новая «Русалочка» с Холли Бейли, знакомая по сериалу «Повзрослевшие», в главной роли. Фильм пришелся по душе большинству критиков. Прямо сейчас у картины 7 баллов на IMDb и 5,1 на «Кинопоиске». 5-tv.ru собрал самые интересные отзывы об очередном ремейке классики от Disney.

Сюжет и атмосфера

Кинокомпания Disney не стала изобретать велосипед и представила знакомую с детства историю. Во время кораблекрушения русалочка спасает принца и влюбляется в него. Затем она ищет способ воссоединиться с любимым. Ради этого девушка отправляется к морской ведьме. Та обещает дать ей ноги взамен на голос.

Все критики, как один, отмечают, что подводные эпизоды поставлены просто прекрасно. Сюжетная завязка вкупе с потрясающими визуальными эффектами переносит зрителей в яркое и очаровательное подводное царство. Сюжет развивается достаточно динамично, не давая зрителю заскучать. При немаленьком хронометраже, а идет картина 135 минут, это крайне важно. Отдельных похвал удостоилась сцена кораблекрушения, которая схожа с той, что показывали в одной из частей «Пиратов Карибского моря».

Критики пишут, что вторая половина картины, когда действие переносится на поверхность, заметно уступает по темпу и градусу вовлеченности подводной части. Отмечается, что вместо величественных замков или красивых пейзажей зрителям показывают невзрачную часть карибского побережья. Судя по костюмам, события фильма разворачиваются в 19 веке. В этом моменте сюжет немного подвисает, но эти эпизоды спасает появляющаяся на экране Урсула.

Главные герои

Зрителям понравилась актерская игра Холли Бейли, для которой «Русалочка» стала первым крупным проектом. По словам зрителей, она настолько вжилась в роль, что порой забываешь, что девушка совершенно не похожа на оригинальную героиню.

«Она играет очень хорошо, и даже на некоторое время заставляет нас забыть, о том, что она совершенно не похожа на настоящую Ариэль из мультика».

Удостоился похвалы и Хавьер Бардем, которому досталась роль Тритона. Создатели постарались сделать его максимально похожим на мультипликационный прототип. Отдельное удовольствие доставляет харизма мужчины, которая не отпускает до конца просмотра.

Однако рецензентов удивляет расовая выборка персонажей. Например, у белокожего принца мама — представительница афроамериканцев. Почему так получилось, ответов в картине нет. Кроме того, среди сестер Ариэль есть девушки с европейской внешностью, есть азиатки, есть темнокожие. Кажется, герой Бардема — очень любвеобильный персонаж.

А вот с чем создатели однозначно не угадали, так это с морскими обитателями. В мультфильме Disney наделила героев человеческими чертами. В ремейке от очеловечивания решили отказаться. И, по словам рецензентов, это не пошло картине на пользу.

Смешанные отзывы получили принц Эрик и Урсула. В первом случае критики отмечали невыразительную актерскую игру и отсутствие искры между героями Бейли и Джоны Хауэр-Кинга. А сцены с Урсулой испортила откровенно плохая компьютерная графика.

Музыка

Что касается музыкального сопровождения, мнения критиков касательно OST кардинально разделились. Кто-то пишет, что новые песни, написанные для этого фильма, просто не подходят для него. Другие уверены, что «Русалочка» получила захватывающий саундтрек, который идеально дополняет историю. Часто цензоры пишут об отлично подобранных голосах актерского состава. Возможно, их где-то обрабатывали с помощью специальных алгоритмов. Однако на общее впечатление автотюн не влияет.

«Музыка, запоминающаяся и завораживающая, вызывает целый спектр эмоций. Песни, в том числе культовые „Under the Sea“ и „Part of Your World“, прекрасно исполнены и добавляют глубины персонажам и их путешествиям. Звуковое оформление погружает зрителей в подводный мир, создавая захватывающий аудиальный опыт».

Также рецензенты выделяют работу композитора Алана Менкена, Он взял за основу оригинальную музыку, а затем осовременил ее.

Графика и монтаж

Рецензенты в большинстве своем отмечают великолепную работу, проделанную монтажерами и специалистами по визуальным эффектам. В частности отмечают свет, который играет важную роль в раскрытии характера того или иного персонажа. Также в «Русалочке» достаточно эпизодов, заставляющих зрителей поволноваться. В качестве примера обычно приводят сцену с акулой.

«Хотя большинство технических аспектов фильма превосходны, бывают случаи, когда создатели фильма прибегают к быстрым нарезкам и неудобным монтажным склейкам. Судя по всему, они делают это, пытаясь соответствовать стилю MTV. Однако эти мелкие недочеты не умаляют общего удовольствия от фильма».

Зрители, увидевшие картину, отмечают, что единственным исключением стали сцены с Урсулой. Почему-то авторы картины решили сэкономить на эффектах или намеренно сделали не настолько выразительными, чтобы не пугать маленьких зрителей.

«Мелисса Маккарти могла бы стать прекрасной Урсулой, если бы мы действительно могли ее увидеть во всей красе. Большинство подводных сцен с ней размыты. Неистовство Урсулы в финале могло бы быть крутым, но оно выглядит странно, либо потому, что компьютерная графика была не на высоте, либо четкое изображение было слишком страшным для детей».

Вывод

В финале рецензенты отмечают, что новый фильм стал гораздо взрослее, многогранней и мрачнее. Но, несмотря на многочисленные плюсы и незначительные минусы, большинство критиков сходятся на одном. Ремейк не способен затмить оригинальный мультфильм взрослым зрителям. Но при этом для детей, которые не знакомы с картиной 1994 года, сказка может подарить путешествие в волшебный мир и стать проводником в глубины океана.

