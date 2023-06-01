Порядок бережет время: китайский совет дня на четверг, 1 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 1 июня?

В четверг будет везти людям ответственным и дисциплинированным. Стабильность, трудолюбие, четкость и работоспособность — вот то, что описывает энергии этого дня. Энтузиазм и лидерский подход только приветствуются.

Совет дня: если вам нужна помощь, просите о ней в четверг. Ваша просьба должна быть сформулирована ясно, четко, без воды. Лучше всего сделать это при личной встрече — в четверг любые личностные взаимодействия обещают пройти максимально успешно.

Предостережение дня: четверг не предназначен для хождения по врачам, ремонтов и переездов. Есть вероятность потери времени, денег и документов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.