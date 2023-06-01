На Пятом канале акция «День добрых дел» для Екатерины Савиной

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1 июня по всей стране отмечают День защиты детей. Среди них есть те, кто нуждаются в срочной медицинской помощи. Сегодня, в День добрых дел на Пятом канале, мы с вами можем защитить от страшной болезни 12-летнюю Катю. У девочки острый лимфобластный лейкоз. Спасительное лекарство стоит больше миллиона рублей. У семьи таких денег нет. Помочь Кате можем мы с вами! Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 2425 с суммой пожертвования. Или навести камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране

В такой музыкальной семье трудно не поддаться общему увлечению. Хоть и вдали от дома, Катя активно осваивает синтезатор.

«Папа играет на баяне, на гитаре на пианино. Сестра на пианино тоже. Я решила тоже заниматься. Сейчас меня учит сестра», — рассказывает Катя.

Уроки эти проходят онлайн, потому что почти все родные — кроме мамы — остались в Нижневартовске. А Катя лечится в Петербурге от острого лимфобластного лейкоза.

«Катюша заболела в июле 17-го, у нее начались боли в правом локтевом суставе. Жизнь наша разделилась на до и после. Постоянные больницы, капельницы, высокодозная химиотерапия», — рассказывает мама девочки Полина Савина.

Все мучительные процедуры тогда еще совсем маленькая девочка переносила стойко. Когда казалось, что рак отступил — случился рецидив. Вновь химия. Организм ослаб, посыпались новые несчастья — перелом позвоночника, пневмония, подключение к аппарату ИВЛ. Но Катя продолжала бороться.

«Нам сделали трансплантацию костного мозга. В августе 2020-го. Донором стал папа. Все было хорошо, костный мозг прижился, была ремиссия полная», — рассказывает мама девочки.

И опять болезнь вернулась. Им с мамой пришлось снять маленькую квартиру в Петербурге, рядом с НИИ онкологии и гематологии. Кажется, что вся жизнь девочки — это жестокое противостояние со свирепой болезнью. На сегодняшний день испробованы уже все методы. Кроме одного. Врачи говорят: есть лекарство, которое способно помочь Кате.

«Этот препарат показал свою эффективность. У взрослых он уже показал эффективность, и сейчас мы транслируем его на детей. У нас результаты», — рассказывает заведующий консультативно-диагностическим кабинетом НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. Горбачевой Кирилл Якушев.

Но этого лекарства сейчас нет в аптеках, и его покупка за счет бюджета займет много времени. Если приобретать напрямую у производителя, нужно где-то найти почти миллион 200 тысяч рублей.

«Все деньги уходят на препараты, на съем жилья, квартиры. На жизнь в Санкт-Петербурге», — говорит мама Кати.

Савины очень надеются на помощь всех отзывчивых людей, самим не справиться. Они и так боролись все вместе долгие шесть лет, отдавая все силы. За это время Катя встала с инвалидного кресла, научилась ходить без костылей. Нехватку положительных эмоций компенсирует с помощью красок — экспериментирует в том числе с внешностью.

В планах у Кати хорошо окончить школу. И жить без страха, что коварный лейкоз опять вмешается. Исполнить эту заветную мечту — в наших силах. Чтобы помочь Кате отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2425. Большое вам спасибо!