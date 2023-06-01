Украина обсудила с США планы по контрнаступлению

Также Киев уже в привычной манере стал выпрашивать у «друзей» вооружение, включая истребители F-16.

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный созвонился с главой Генштаба США Марком Милли и пообщался на тему планов о контрнаступлении. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

«Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах… Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды», — написал Залужный.

Вместе с тем он не упустил возможность попросить американских «друзей» поставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) и истребители F-16.

Началось или нет? Почему Украина не может определиться с «контрнаступлением»

К слову, еще совсем недавно Залужный пропал из поля зрения, что породило массу слухов. Так, в прессе появились сообщения о том, что Залужного тяжело ранили под Херсоном в начале мая при ракетном ударе по командному пункту ВСУ в районе села Посад-Покровское.

После этого распространились слухи о том, что Залужному сделали трепанацию черепа. Его длительное отсутствие на публике объяснялось реабилитацией. Другие источники и вовсе уверяли, что военный погиб.

Минобороны Украины, в свою очередь, опубликовало некоторое время назад видео с Залужным, на котором тот сидел в кресле без следов ранений. Однако нет информации о том, когда именно был снят этот ролик.

В России Залужный объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как генерал ВСУ унизил президента Украины Владимира Зеленского за неспособность трезво оценивать ситуацию.