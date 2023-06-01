«Сняли с аппарата»: появились подробности о состоянии Глеба Панфилова

Его состояние стабильно, но какие есть подвижки?

Российского кинорежиссера Глеба Панфилова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Врачи оценивают состояние 88-летнего режиссера как стабильное, жизненные показатели немного улучшились, но о полном выздоровлении речи пока нет. У Глеба Панфилова левосторонний гемипарез — движение нарушено в руке и ноге. По словам медиков, ему потребуется длительная реабилитация.

Глебу Панфилову 89 лет. Полвека он прожил в счастливом браке и творческом союзе с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. 14 января этого года актриса скончалась в больничных стенах после десяти дней наблюдения и лечения.

Сам кинематографист с 11 мая находится под наблюдением врачей — в этот день стало известно о его госпитализации с инсультом и пневмонией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда Панфилова могут перевести на реабилитацию.