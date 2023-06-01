«Подпитка прогнившему режиму»: посол Антонов о военной помощи США Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Посол Антонов раскритиковал желание США помогать Украине в ущерб собственным интересам

«Подпитка прогнившему режиму»: посол Антонов о военной помощи США Украине

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Вашингтон помогает Киеву в ущерб собственным интересам, считает посол.

Новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов Америки для Украины говорит о том, что американцам безразличны преступления боевиков. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов в своем Telegram-канале.

По его словам, принятое решение о помощи в 300 миллионов долларов — настоящая подпитка «прогнившему режиму в Киеве».

«Вместо того чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев», — говорит Антонов.

Он также добавил, что в США не готовы решать острые миграционные проблемы на южных границах Соединенных Штатов, хотя военную помощь нужно отправлять именно туда.

«Проблему нищенского существования мигрантов можно было бы достаточно просто решить, перенаправив хотя бы часть военной помощи, которая сгорает в топке конфликта на Украине, на благородные цели», — заключил дипломат.

Антонов также пояснил, что Вашингтон не хочет видеть реальность и поощряет безрассудные действия своих «клиентов», снабжая их все более смертоносным оружием.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США предоставят Украине новый пакет военной помощи.

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