«В кругу друзей»: Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей

Глава государства считает, что сегодняшний праздник пройдет увлекательно и весело.

Президент России Владимир Путин направил поздравления всем участникам праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Его послание опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в этот праздник Москва вновь встречает большую, сплоченную команду ребят из разных городов, поселков и новых регионов России, а также делегации из стран СНГ.

«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Отрадно, что по инициативе Российского детского фонда давно существует замечательная, проверенная временем традиция — отмечать этот праздник в Москве, в кругу друзей», — говорит Путин.

Он также добавил, что в нашей стране семейной теме уделяется огромное внимание и в решение любых проблем вносят достойный вклад такие авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд. Глава государства отметил и высокую миссию Фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов — участников специальной военной операции.

День защиты детей — главный праздник для маленьких жителей планеты. В России этот праздник отметят культурными, спортивными и просветительскими мероприятиями.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы поздравили юных россиян с Днем защиты детей.