От театра и кино до режиссуры: чем запомнилась Людмила Цветкова

Звезда фильмов «Афоня» и «Гараж» скончалась 31 мая на 80-м году жизни.

Актриса, сценарист и режиссер документального кино Людмила Цветкова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ, членом которого артистка являлась долгие годы. Причина смерти актрисы не уточняется.

Людмила Цветкова не дожила до своего юбилея три месяца. Со времен учебы она занималась театральной деятельностью и работала с гениями театрального искусства: Петр Тодоровский, Эльдар Рязанов и другие.

В 1965 году Цветкова дебютировала на больших экранах, сыграв в фильме «Три времени года». После актриса снималась в фильмах «Афоня», «Ирония судьбы», «Гараж», «Красная палатка» и многих других. Всего она исполнила более 40 ролей.

Также именно Цветкова написала сценарий к фильму с Ларисой Гузеевой в главной роли «Не покидай меня, любовь». А последние годы своей жизни Людмила Цветкова занималась документальными фильмами и успела создать более 20 картин, среди которых «Истинный дар», «Лесной колокольчик», «Брыкин бор».

За свои заслуги и вклад в российскую культуру Людмила Цветкова награждена Благодарностью президента РФ, Почетным знаком Росзарубежцентра при МИД РФ «за вклад в дело дружбы», медалью «В память 850-летия Москвы», памятной медалью «Патриот России» Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации.

Все желающие смогут проститься и проводить актрису в последний путь 2 июня в Конференц-зале Центрального дома кинематографистов. Начало запланировано на 11:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончалась звезда «Гостьи из будущего» Мария Стерникова.