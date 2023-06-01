«Гальтье выразился некорректно»: в ПСЖ рассказали про будущее Месси в команде

В ПСЖ заявили, что главный тренер Гальтье некорректно высказался про будущее Месси в составе команды
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
До этого главный тренер команды «Пари Сен-Жермен» сделал громкое заявление относительно футболиста. Оказывается, он имел в виду совсем другое.
В «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) поправили заявление главного тренера команды Кристофа Гальтье про Лионеля Месси о том, что игра против «Клермона» станет последней для нападающего за французский футбольный клуб.
«Гальтье выразился некорректно, когда сказал, что матч с „Клермоном“ станет последним для Месси на „Парк де Пренс“», — официальное заявление ПСЖ приводит газета Le Parisien.
Уточняется, что на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне. Однако по информации издания, это все равно ничего не меняет в ситуации с будущим Месси — он уйдет из клуба по окончании сезона.
Нападающий выступает за французский клуб с 2021 года. Он сыграл за ПСЖ 74 матча, забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.
В СМИ говорят про то, что на Месси претендует клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», команда Дэвида Бекхэма из МЛС «Интер Майами». Но также ходят активные слухи и о том, что легенда вернется «домой». А именно назад в «Барселону».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев в футболе.
Читайте также
82%
-0.02 86.58
0.08
Нашли ошибку?