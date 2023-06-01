«Гальтье выразился некорректно»: в ПСЖ рассказали про будущее Месси в команде

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

В ПСЖ заявили, что главный тренер Гальтье некорректно высказался про будущее Месси в составе команды

«Гальтье выразился некорректно»: в ПСЖ рассказали про будущее Месси в команде

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Читайте нас в: Дзен Новости

До этого главный тренер команды «Пари Сен-Жермен» сделал громкое заявление относительно футболиста. Оказывается, он имел в виду совсем другое.

В «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) поправили заявление главного тренера команды Кристофа Гальтье про Лионеля Месси о том, что игра против «Клермона» станет последней для нападающего за французский футбольный клуб.

«Гальтье выразился некорректно, когда сказал, что матч с „Клермоном“ станет последним для Месси на „Парк де Пренс“», — официальное заявление ПСЖ приводит газета Le Parisien.

Уточняется, что на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне. Однако по информации издания, это все равно ничего не меняет в ситуации с будущим Месси — он уйдет из клуба по окончании сезона.

Нападающий выступает за французский клуб с 2021 года. Он сыграл за ПСЖ 74 матча, забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

В СМИ говорят про то, что на Месси претендует клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», команда Дэвида Бекхэма из МЛС «Интер Майами». Но также ходят активные слухи и о том, что легенда вернется «домой». А именно назад в «Барселону».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев в футболе.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

0:15
«Цветы жизни»: Надежда Ангарская поздравила матерей с Днем защиты детей
0:01
Власти Курской области сообщили об атаке подстанции в Гоголевке украинским беспилотником
23:49
Минобороны раскрыло подробности попытки украинских боевиков атаковать Шебекино
23:26
В ООН сообщили об ограничении Москвой регистрации судов в рамках зерновой сделки
23:18
Байден упал на выпускном вечере американских военных летчиков, споткнувшись об ящик
23:00
Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
Алферова отреагировала на слухи об алкоголизме Абдулова: «Пил, чтобы продержаться»
Принца дал: детали главной свадьбы года SHAMAN с сотней поклонниц
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023