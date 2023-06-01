«Гальтье выразился некорректно»: в ПСЖ рассказали про будущее Месси в команде

До этого главный тренер команды «Пари Сен-Жермен» сделал громкое заявление относительно футболиста. Оказывается, он имел в виду совсем другое.

В «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) поправили заявление главного тренера команды Кристофа Гальтье про Лионеля Месси о том, что игра против «Клермона» станет последней для нападающего за французский футбольный клуб.

«Гальтье выразился некорректно, когда сказал, что матч с „Клермоном“ станет последним для Месси на „Парк де Пренс“», — официальное заявление ПСЖ приводит газета Le Parisien.

Уточняется, что на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне. Однако по информации издания, это все равно ничего не меняет в ситуации с будущим Месси — он уйдет из клуба по окончании сезона.

Нападающий выступает за французский клуб с 2021 года. Он сыграл за ПСЖ 74 матча, забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

В СМИ говорят про то, что на Месси претендует клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», команда Дэвида Бекхэма из МЛС «Интер Майами». Но также ходят активные слухи и о том, что легенда вернется «домой». А именно назад в «Барселону».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев в футболе.