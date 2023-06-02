🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июня, наиболее удачное время для решительных действий. Постарайтесь закрыть сегодня все задачи, особенно те, что все время откладывали. При этом будьте сегодня осторожны в словах — неаккуратно брошенное слово может спровоцировать конфликт.

♈ Овны

Ваше переходное время и дискомфорт скоро пройдут, Овны. Неприятный этап в жизни пролетит быстрее, если вы попытаетесь работать в команде, а не делать все в одиночку. Уберите беспорядок из своего пространства и немного приведите в порядок окружающую вас обстановку. Освободить место для хороших вещей в жизни.

Космический совет: фэншуй — ваш путь к совершенству жизни на сегодня.

♉ Тельцы

Вы пытаетесь пристегнуть чужой ремень безопасности раньше, чем свой собственный. Вы идете на компромисс со своими собственными потребностями ради того, чтобы угодить окружающим. Но в этом плане есть недостаток, Тельцы. А как же ваши потребности? Итак, сместите фокус на себя. Начните диалог со своим подсознанием о том, что вы можете сделать, чтобы посеять внутри семена радости.

Космический совет: зажгите свой факел перемен и продолжайте идти к мечте.

♊ Близнецы

Если кажется, что между вашими мечтами и реальностью существует разрыв, то попросите Вселенную указать, что нужно изменить, и следуйте полученным подсказкам, Близнецы. Рассказ о своих целях, мечтах, желаниях и чувствах человеку, которому доверяете, может помочь вам увидеть их более объективно и получить помощь там, где это необходимо.

Космический совет: вам нужно выговориться. Расскажите близким обо всем, что у вас ну душе.

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♋ Раки

Вместо того чтобы ждать, когда все сделают за вас или хотя бы предложат помощь, — возьмите все в свои руки. Займите водительское место в своей жизни. Покажите себя самой смелой версией. Чем больше вы будете соответствовать своей миссии, тем больше сможете привлечь возможностей, которые будут продвигать вас в направлении роста, Раки.

Космический совет: не пытайтесь перекладывать навалившиеся проблемы на других — проявите ответственность.

♌ Львы

Думая о былых счастливых временах, вы попадаете в зону, которая снова заставляет вас чувствовать возбуждение, желание вновь пережить эти моменты. Итак, используйте это как топливо для принятия мер по тем делам, которые вы, возможно, откладывали. Проявляйте уважение к своим чувствам и благодарите их за то, что они помогают вам чувствовать себя живыми, Львы.

Космический совет: создавайте счастливые моменты в настоящем, а не грезите прошлым.

♍ Девы

В идеале гармония и любовь должны давать ощущение свободы и заставлять вас парить. Но если любая из этих эмоций заставляет вас чувствовать себя иначе, тогда просто сделайте паузу и напомните себе, Девы, что все в порядке, и вам просто нужно немного изменить приоритеты. Если вам не хватает близких, протяните к ним руку помощи, если вы вспоминаете потерянных друзей, порадуйте их. Из ситуации, когда вы продолжаете бесконечно ждать, а другой человек может понятия не иметь об этом, ничего не выйдет.

Космический совет: люди, которые имеют значение, поймут и примут даже после долгого молчания.

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♎ Весы

Внезапные события заставили вас почувствовать себя немного взволнованными или даже потрясенными? Вы вступаете в следующий этап жизни, где вас ждут новые свершения. И крайне важно, чтобы вы довели все текущие дела до конца. Представьте, как все было бы, если бы ваше первоначальное видение успеха сбылось? Теперь следуйте этому чувству, Весы. Упростите свою жизнь и знайте, что все высшие сферы работают с вами на данный момент.

Космический совет: не пугайтесь неизвестности — там вас ждет успех.

♏ Скорпионы

Возможно, вы цепляетесь за вещи из прошлого, которые заставляли вас чувствовать себя несостоявшимися, Скорпионы. Обратите свой взор на текущие дела помните, что ваши наставники прикроют вам спину в нужный момент. Наберитесь смелости — попробуйте новый подход к вещам.

Космический совет: удача на вашей стороне.

♐ Стрельцы

Будьте снисходительными к себе и другим, Стрельцы. Потратьте время на обдумывание происходящего и постарайтесь держать себя в равновесии в этот переходный период. Вселенная призывает вас прислушаться к своему подсознанию, который ведет вас к заданной цели.

Космический совет: делайте то, что разжигает ваш внутренний огонь.

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♑ Козероги

Делайте сегодня только то, что заставляет вас чувствовать себя спокойно, собранно и расслабленно, Козероги. В эти дни воспоминания все еще могут преследовать вас, но неприятные эмоции будут постепенно угасать. Измените свой настрой, сконцентрируйтесь на своем ментальном здоровье.

Космический совет: сделайте паузу — отдохните перед новым рывком.

♒ Водолеи

Чрезмерное обдумывание своих проблем никогда не является решением. Итак, наденьте наушники и слушайте свой любимый подкаст о самопомощи. Еще лучше, включите медитативный плейлист для столь необходимого утешения. Сосредоточив дыхание и вернувшись к настоящему моменту, вы сможете войти в пространство восприимчивости, Водолеи. Это поможет вам найти ответы, которые вы ищете.

Космический совет: совсем скоро вы найдете ответы на все волнующие вас вопросы.

♊ Рыбы

Говорят, удача сопутствует смелым, Рыбы. Это универсальная истина, с которой вы сейчас резонируете на глубоком уровне. Вы понимаете, что в текущий период находитесь в поворотном моменте. Единственный способ достичь желаемого — это пойти на большой риск. Что-то подсказывает нам, что ваша жизнь уже не будет прежней! Но не забывайте про ремень безопасности — на дороге может повстречаться яма.

Космический совет: Вселенная дает вам возможность пойти на большой риск.

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