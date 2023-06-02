«Делай, что хочешь»: Анна Седокова публично поссорилась с мужем

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Аделина Ким
Аделина Ким 8 0

Анна Седокова устроила публичный конфликт с мужем в социальных сетях

«Делай, что хочешь»: Анна Седокова публично поссорилась с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Супруг звезды отписался от нее после публикаций о личной жизни.

Певица Анна Седокова повздорила с супругом в социальных сетях: сначала баскетболист Янис Тимма намекнул на конфликт с женой, а затем все превратилось в публичное выяснение отношений.

Спортсмен опубликовал черную картинку с текстом, где написал, что пережил худшие несколько часов в своей жизни.

«Больше нечего сказать. Узнаешь скоро. Или никогда. Надеюсь, что никогда», — поделился эмоциями спортсмен.

На этом все не закончилось — супруги решили продолжить выяснять отношения. В ответ на публикацию баскетболиста Седокова процитировала его сообщение и написала, что испытывает такие же эмоции.

Данная реакция певицы еще сильнее возмутила Тимму. Вместо того, чтобы закончить выяснение отношений в сети, муж Седоковой обвинил ее в вынесении семейных проблем на публику.

«То же самое? Ты говоришь о личном здесь? Не то же самое! Делай, что хочешь», — грубо ответил он.

После этого Тимма отписался от аккаунта своей жены. Сейчас супруг Седоковой живет в США, а она — в России: звезда занимается записью нового трека. Видимо, отношения на расстоянии сильно повлияли на стабильность союза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова набрала десять килограммов из-за тяжелой болезни.

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