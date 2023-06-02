Путин обсудил с членами Совбеза внутриполитическую безопасность России

Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 июня, провел заседание с постоянными членами Совбеза РФ. Темой стало обеспечение внутриполитической безопасности России на фоне попыток недоброжелателей раскачать ситуацию.

«Мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — призвал российский лидер.

Докладчиками на заседании стали директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников и министр внутренних дел (МВД) Владимир Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что темой Совбеза РФ 16 мая стало сотрудничество со странами СНГ.