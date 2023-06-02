В США заявили, что продолжат уведомлять РФ о запусках баллистических ракет

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

В Америке готовы и далее придерживаться количественных ограничений ДСНВ.

В США заявили, что продолжат уведомлять РФ о запусках баллистических ракет

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Navy photo

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США продолжат уведомлять Россию о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ). Об этом в прямом эфире заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, в Америке готовы и далее придерживаться количественных ограничений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если готова и РФ.

«Ни США, ни Россия не заинтересованы в соревновании в сфере ядерных вооружений», — заявил Салливан.

До этого стало известно, что США предложат придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года.

Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Несколько лет назад Москва и Вашингтон продлили соглашение еще на пять лет.

Между тем 21 февраля текущего президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ — 1 марта был подписан соответствующий закон. А в июне 2023-го США приняли решение перестать передавать российской стороне информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле заявили о необходимости переговоров РФ и США по вопросам ДСНВ.

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