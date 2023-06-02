«Краеугольный камень»: зачем США понадобился конфликт в Арктике

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Игорь Рязов
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Депутат Госдумы Гурулев: США хотят отвлечь Россию от Украины с помощью конфликта в Арктике

«Краеугольный камень»: зачем США понадобился конфликт в Арктике

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Hendricks

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В Госдепе заверили, что стремятся сохранить в Арктическом регионе мирную зону. Однако действия НАТО там становятся все агрессивнее.

Власти США хотят устроить конфликт в Арктике, чтобы отвлечь внимание России от Украины. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.

«Для нас она (Арктика — Прим. ред.) — краеугольный камень. Сегодня его не замечать было бы странным. Силы свои и туда нужно направлять. Не просто так наш президент договорился с киргизским коллегой об увеличении военных баз на территории Киргизии. Не так все здорово на том направлении. Все эти моменты надо обеспечивать. Сегодня этого бояться не надо. Нужна единая система управления», — сказал парламентарий.

Гурулев добавил, что одновременно власти США стараются обострить ситуацию на Тайване, передает издание ИА SM-News. Вашингтон специально поставляет островному государству оружие, чтобы спровоцировать Китай на «какие-то решительные действия».

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил 1 июня, что США хотят сохранить в Арктике мирную зону сотрудничества. Это стало ответом на вопрос о возможном усилении военного присутствия США в регионе.

При этом Финляндия — а в перспективе, и Швеция — вступила в НАТО, что делает ее отношения с Россией более напряженными. В Москве уже отмечали, что растущее присутствие США и Североатлантического альянса в регионе лишь провоцирует эскалацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США встревожены из-за возможной угрозы со стороны Северного флота РФ.

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