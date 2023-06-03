Икона «Святая Троица» кисти Рублева доставлена в Храм Христа Спасителя

Икона «Святая Троица», написанная Андреем Рублевым, доставлена в столичный Храм Христа Спасителя и установлена в специальной капсуле в центре собора. Святыня останется здесь до 18 июня. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.

«Вечером 3 июня, накануне православного праздника Троицы, икона „Святая Троица“ кисти Андрея Рублева была успешно перевезена из Государственной Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя. Икона будет находиться в кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и в течение последующих двух недель», — заявили в ведомстве.

По истечении указанного периода, сообщили в Минкультуры, икона будет направлена на плановую реставрацию. В данный момент капсула, в которой находится «Троица», обеспечивает оптимальный режим влажности. Температура регулируется автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на тепловые перепады внутри и снаружи.

В соборе соблюдаются все условия, необходимые для сохранения памятника иконописи. За состоянием ее наблюдают сотрудники Третьяковской галереи. Решение о передаче «Троицы» Русской православной церкви принял президент РФ Владимир Путин. После выставления в храме для общенародного поклонения икона займет свое историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Ранее, писал 5-tv.ru, протоиерея Калинина освободили от должности из-за ситуации вокруг иконы «Троица».