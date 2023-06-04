На севере Крыма отразили атаку беспилотника

Неизвестный БПЛА сбили в Джанкое, на месте работают экстренные службы.

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен на севере Крыма — в городе Джанкой. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

В последние дни в Крыму все чаще отражают атаки украинских беспилотников. Например, на прошлой неделе в разных районах полуострова были заглушены и посажены или сбиты шесть БПЛА, рассказывал глава республики Сергей Аксенов. Предыдущая крупная атака произошла 7 мая, когда полуостров атаковали более десяти беспилотников.

В качестве целей боевики ВСУ выбирают гражданские объекты, а также силы Черноморского флота. Вреда запущенные националистами беспилотники практически не наносят — их вовремя замечают и нейтрализуют системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Среди людей пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выступили против ударов Украины по России. Вашингтон решил одернуть Киев после безуспешной атаки восемью беспилотниками.