На севере Крыма отразили атаку беспилотника

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Игорь Рязов
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Советник главы Крыма Крючков сообщил об уничтожении беспилотника в Джанкое

На севере Крыма отразили атаку беспилотника

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Неизвестный БПЛА сбили в Джанкое, на месте работают экстренные службы.

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен на севере Крыма — в городе Джанкой. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

В последние дни в Крыму все чаще отражают атаки украинских беспилотников. Например, на прошлой неделе в разных районах полуострова были заглушены и посажены или сбиты шесть БПЛА, рассказывал глава республики Сергей Аксенов. Предыдущая крупная атака произошла 7 мая, когда полуостров атаковали более десяти беспилотников.

В качестве целей боевики ВСУ выбирают гражданские объекты, а также силы Черноморского флота. Вреда запущенные националистами беспилотники практически не наносят — их вовремя замечают и нейтрализуют системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Среди людей пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выступили против ударов Украины по России. Вашингтон решил одернуть Киев после безуспешной атаки восемью беспилотниками.

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