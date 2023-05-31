США выступили против ударов Украины по России: «Не поощряем»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Белый дом: США не хотят третьей мировой и выступают против ударов Украины по России

США выступили против ударов Украины по России: «Не поощряем»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEI AGARYSHEV

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Прошлым утром Киев совершил атаку на Москву восемью беспилотниками.

Американские власти не поддерживают киевский режим относительно атак по территории России, поскольку это может спровоцировать третью мировую войну. С такой позицией выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«Мы заявляем, что не способствуем и не поощряем атаки внутри России ‹...› Чтобы избежать третьей мировой войны», — сказал он.

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Как добавил Кирби, эскалация конфликта может принести «страдания по всей Европе». Такого развития событий в США категорически не хотят. Вместе с тем за океаном уверены, что Украина не станет применять для ударов по РФ самолеты F-16, которые Вашингтон пообещал ей передать. Однако представитель Белого дома добавил, что после получения военной техники, киевский режим самостоятельно решает, как его использовать.

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Утром 30 мая в нескольких районах Москвы и Подмосковья была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Также ряд зданий получили незначительные повреждения. Ситуация после атаки БПЛА находится на контроле властей Москвы и Генпрокуратуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с Украиной после потери флота.

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