«Тепло стало»: грузовик с мусором загорелся на КАД в Петербурге, водитель не растерялся

Автомобилист повел себя противоречиво. С одной стороны, его можно критиковать. А с другой — понять.

Перевозивший мусор автомобиль загорелся на юге Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

Инцидент произошел 4 июня на съезде с КАД на Витебский проспект. По предварительным данным, хлам вспыхнул в кузове грузовика. Водитель успел это заметить и просто вывалил груз на асфальт. Сам отъехал чуть-чуть вперед и остался ждать.

Происшествие очень взволновало петербуржцев — ехавшие по КАД активно выкладывают в соцсети ролики с горящим мусором.

«Ой, тепло стало!» — произнесла во время съемки видео одна из читательниц 5-tv.ru.

На кадрах видно, что на место происшествия уже приехали пожарные. Оперативно в пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили, что пожар ликвидирован, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что людей чудом спасли из горящего авто после ДТП в Ярославской области. Мужество и смелость проявили очевидцы аварии.