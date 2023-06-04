Дельтапланерист потерпел крушение при приземлении под Оренбургом

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Полина Долгова
Полина Долгова 46 0

Мужчина получил многочисленные переломы.

Дельтапланерист потерпел крушение при приземлении под Оренбургом

Фото: Telegram / ГУ МЧС России по Оренбургской области

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В Оренбургской области дельтапланерист неудачно приземлился, получив многочисленные травмы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Уточнялось, что все произошло вблизи села Буланово Октябрьского района области.

«Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться», — отмечается в публикации в Telegram-канале управления.

Врачи не смогли самостоятельно спустить пациента к машине скорой помощи, им пришлось обратиться за помощью к МЧС.

24 мая двое мужчин разбились на смерть после того, как их мотопараплан рухнул на землю. Трагедия произошла в Ленинградской области. Погибшие были профессионалами и уже давно занимались экстремальным видом спорта. Но конкретно на этом летательном аппарате они впервые поднялись в небо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток погиб после удара в голову на поединке по MMA в Белогорске.

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