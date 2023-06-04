«Киркоров заразил»: Анита Цой шокировала поклонников переменами во внешности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 108 0

Изменившуюся до неузнаваемости Аниту Цой подвергли критике

«Киркоров заразил»: Анита Цой шокировала поклонников переменами во внешности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певицу заподозрили в коррекции снимков с помощью фотошопа.

Поклонники Аниты Цой раскритиковали ее после публикации фото, на котором она позирует в откровенном наряде — облегающей футболке и мини-шортах, подчеркивающих ее формы.

Фанаты решили, что певица их обманывает и вместо реального снимка показывает результат работы фоторедактора. Большинство подписчиков настолько поразила стройная и подтянутая фигура Цой, что они не поверили своим глазам.

«Зачем соединять лицо ваше и чужое тело?! Глупо же»;

«Киркоров всех „заразил“, надо же догнать и обогнать его своим видом. Уже весь мир смеется», — написали комментаторы.

Однако настоящие поклонники встали на защиту своей любимицы и заявили, что она вполне могла достичь идеальных форм без помощи фотошопа. Они похвалили певицу за упорство и назвали ее красавицей. Еще один из подписчиков выдвинул версию о том, что снимок настоящий, просто сделан несколько лет назад.

Недавно 52-летняя Цой, которая три года назад тяжело переболела коронавирусом, рассказала, как поддерживает здоровье. По ее словам, она начала делать витаминные капельницы. Певица призналась, что помешана на здоровье, так как хочет еще очень долго выступать и «будоражить чем-нибудь приятным».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно перенесший несколько пластических операций Филипп Киркоров опубликовал видео, на котором снова идет в хирургический центр. За какой именно процедурой он отправился на этот раз, певец не раскрыл.

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