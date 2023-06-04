В Москве прошел международный турнир по самбо «Кубок президента РФ»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31 0

Путин указал на способность самбо воспитать в человеке стойкость, самодисциплину и высокие морально-волевые качества.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве прошел международный турнир по самбо «Кубок президента РФ». Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам соревнований, отметив, что эта борьба воспитывает в человеке высокие морально-волевые качества. Текст послания зачитали со сцены во время турнира.

«Родившийся в нашей стране 85 лет назад, этот уникальный вид единоборств сочетает в себе лучшие практики национальных боевых искусств, воспитывает в человеке высокие морально-волевые, нравственные качества, стойкость и самодисциплину», — говорится в приветствии главы государства.

Также президент отметил, что самбо сегодня динамично развивается, расширяя географию и находя преданных поклонников во всем мире.

В прошедшем турнире участвовали десять команд из силовых ведомств и вооруженных сил России, Армении, Белоруссии. Победу на этот раз одержали борцы — сотрудники ФСИН. По словам представителя команды Алексея Мерзликина, они уже неоднократно выходили в финал президентского турнира, однако кубок завоевали впервые.

«Мы изучали каждую команду, подготавливались. Когда выходили на ковер, уже знали, что соперники будут делать, как они сражаются. Определенная стратегия была выстроена», — рассказал борец.

Он признался, что испытал от победы на «Кубке президента РФ» не меньшие эмоции, чем от победы на чемпионате Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил все поколения коллектива Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) с большим юбилеем — 100-летием со дня основания.

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