В Ленобласти годовалый ребенок умер после угощения бабушки

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Полина Долгова
Полина Долгова 148 0

В Ленобласти годовалый мальчик скончался в больнице от асфиксии, подавившись морковью

В Ленобласти годовалый ребенок умер после угощения бабушки

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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У маленького пациента почти не было шансов выжить. Но почему так получилось?

В городке Лодейное Поле маленький ребенок умер от перекрытия дыхательных путей куском моркови, сообщает «78.ru».

Малыш был в гостях у бабушки, женщина дала ему кусочек свежего овоща, мальчик подавился, так как инородное тело перекрыло ему дыхательные пути.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, но врачи не успели спасти пациента, он скончался в медицинском учреждении.

42-летннюю бабушку задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индийские молодожены умерли от сердечного приступа в первую брачную ночь.

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