Работа спутника «Экспресс-АМ5» ограничена из-за возможного перегрева

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Рита Миронова
Рита Миронова 8 0

Аппарат предназначен для передачи данных для телерадиовещания, мультимедиа, телефонии и подвижной связи. Чем опасна его остановка?

Работа спутника «Экспресс-АМ5» ограничена из-за возможного перегрева

Фото: www.globallookpress.com / Friedrich Saurer

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Часть спутника «Экспресс-АМ5» отказала в работе из-за проблем с терморегулированием. Как сообщили в ФГУП «Космическая связь», часть полезной нагрузки спутника недоступна. Работу пришлось ограничить, чтобы избежать перегрева.

«3 июня в 04.30 по московскому времени произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования спутника „Экспресс-АМ5“, что привело к превышению пороговых тепловых режимов работы космического аппарата», — сообщили в «Космической связи».

Сотрудники предприятия провели ряд махинаций, чтобы сохранить работоспособность спутника, при этом не допустив его перегрева. Часть транспондеров (устройство для передачи сигнала — Прим. ред.) была отключена. Известно, что после этого «Экспресс-АМ5» продолжил свою работу, но с меньшей нагрузкой.

Большинство пользователей удалось оставить на этом спутнике. Остальным же предложили перейти на спутники «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУЗ». Теперь за передачу данных для телерадиовещания, мультимедиа и телефонии у ряда пользователей будут отвечать они.

Ранее 5-tv.ru писал, что SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink нового поколения.

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