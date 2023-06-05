Не могли похоронить целый месяц: раскрыта тайна смерти Сергея Дрейдена

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 785 0

Сергея Дрейдена похоронили на месяц позже из-за проблем с репатриацией

Не могли похоронить целый месяц: раскрыта тайна смерти Сергея Дрейдена

Фото: Ekaterina Tsvetkova / ТАСС

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Российский актер умер 8 мая на 82-м году жизни. Почему попрощаться с ним смогли лишь спустя месяц?

Звезда театра и кино Сергей Дрейден оказался на своей родной земле только через месяц после смерти. Актера не стало 8 мая, а похороны назначили только на 5 июня. Многие гадали, почему церемония прощания состоится аж на месяц позже. К тому же не сразу раскрыли и причину смерти.

Но разгадка таилась в другом: Сергей Дрейден умер в Финляндии, и родственникам потребовалось время, чтобы перевезти его тело на Родину. Так, после всех необходимых процедур тело артиста отправили в Россию. Известно, что с репатриацией тела возникли сложности из-за финансового вопроса в том числе.

Церемония прощания с Сергеем Дрейденом проходит в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова. После актера собираются кремировать и похоронить на Шуваловском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что попрощаться с актером приехали Борис Смолкин, Сергей Мигицко и Николай Буров. Гроб с Сергеем Дрейденом поставили в центре сцены театра, на которой также расположены венки от коллег и губернатора Санкт-Петербурга.

Умер Сергей Дрейден 8 мая на 82-м году жизни. Сын актера Касьян Дрейден сообщал, что причиной стала двусторонняя тромбоэмболия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мигицко призвал установить памятник Дрейдену.

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