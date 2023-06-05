Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

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Рита Миронова
Рита Миронова 112 0

Продолжительность учений над водами составила около пяти часов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Минобороны РФ

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, длительность учений составила около пяти часов.

Известно также, что экипаж самолетов МиГ-31 сопровождал ракетоносцев во время полета.

Полеты регулярно совершаются над нейтральными водами, например над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями, а также над Тихим океаном.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в ведомстве.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС входят в состав Дальней авиации ВКС России и считаются воздушным компонентом российской ядерной триады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель Су-35 российских Воздушно-космических сил перехватил самолет пограничной стражи Польши Turbolet L-410 над Черным морем.

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