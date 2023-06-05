Умер актер сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов

В возрасте 67 лет скончался актер сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского театра юного зрителя.

«Он навсегда с нами, на нашей сцене, в наших воспоминаниях, в наших сердцах. Весь коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается на сайте театра.

Артист успел сыграть в таких спектаклях, как «Капитанская дочка», «Яра», «Убийстве по ошибке» и других. Отмечается, что актер всегда был в центре культурной жизни и уделял много времени общению с молодым поколением.

День памяти Торхова назначен на 17 июня в 12:00 в Рязанском ТЮЗе. Однако гражданской панихиды, как уточняется, не будет.

Он окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в 1979 году. Актер успел поработать в Челябинском театре драмы имени С. М. Цвиллинга, Рязанском театре драмы, Рязанской областной филармонии и других культурных учреждениях.

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