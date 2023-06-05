Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Владимир Голованов

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Полина Долгова
Полина Долгова 525 0

Заслуженный деятель искусств РФ скончался в возрасте 83 лет.

Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Владимир Голованов

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Советский и российский сценарист Владимир Голованов скончался 5 июня 2023 года в возрасте 83 лет. О его смерти сообщил шеф-редактор «Союзмультфильм» Сергей Капков в Telegram-канале.

Голованов родился 11 декабря 1939 года, в 1963-м, он окончил сценарный факультет ВГИКа, в 1970-м — высшие курсы сценаристов и режиссеров при ВГИКе. Его дебют как сценариста состоялся в мультфильме Федора Хитрука «Фильм, фильм, фильм» в 1968 году.

За свою карьеру знаменитость создал сценарии к более чем 60 мультфильмам и картинам для подрастающего поколения. В их числе такие, как «Приключения Травки», «Марка страны Гонделупы», «Пограничный пес Алый», «Как я был вундеркиндом», «Полет в страну чудовищ».

Свои самые успешные и яркие мультфильмы сценарист создал в соавторстве со своей первой женой — режиссером Натальей. Благодаря ним общественность познакомилась с такими историями, как «Жихарка», «Девочка и медведь», «Зимовье зверей».

С 1990-х Голованов успешно сотрудничал со второй женой — режиссером-мультипликатором Марией Муат. Вместе они сделали мультфильмы «Желтухин», «Про Мышонка», «Снегурочка», «Он и Она», «Сказка про елочку».

Капков вспомнил, как мужчина организовывал вечера и капустники, а также участвовал во всех возможных конференциях до последних дней.

«Откликался на любые события, пока были силы и здоровье», — почтил память умершего директор.

В 2002 году Голована удостоили звания Заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2011-м получил почетную грамоту Министерства культуры Российской Федерации за больший вклад в анимацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезда сериала «Мисс Марпл» Барри Ньюман умер от тяжелой болезни.

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